Avião militar cai na Colômbia durante decolagem (vídeos)

247 - Um avião militar da Força Aérea Colombiana caiu nesta segunda-feira (23) logo após decolar no departamento de Putumayo, no sul da Colômbia. A aeronave levava mais de 100 pessoas, a maioria militares, e ainda não há confirmação oficial sobre o número de mortos e feridos. As informações foram divulgadas por autoridades e repercutidas pelo canal RT.

O avião, um modelo Hércules C-130, havia partido da região de Puerto Leguízamo e caiu poucos minutos após a decolagem, segundo relatos preliminares. O local do acidente é uma área rural de difícil acesso, próxima à fronteira com o Peru, o que tem dificultado o trabalho das equipes de resgate enviadas à região.

Informações iniciais apontam que cerca de 110 militares estavam a bordo no momento da queda. Apesar de haver relatos extraoficiais indicando a possibilidade de um alto número de vítimas, as autoridades ainda não confirmaram os dados e pedem cautela enquanto as informações são verificadas.

O presidente Gustavo Petro lamentou o acidente e destacou a necessidade de prudência diante da falta de dados consolidados. “Espero que não tenhamos mortos neste acidente horroroso”, afirmou, ao mencionar também a importância de modernizar a frota aérea militar do país.

O Ministério da Defesa da Colômbia informou que todos os protocolos de emergência foram acionados e que uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente. O ministro Pedro Sánchez também se manifestou: “Com profundo pesar informo que um avião Hércules da nossa @FuerzaAereaCol sofreu um trágico acidente enquanto decolava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quando transportava tropas da nossa Força Pública”.

🇨🇴‼️Avião da força aérea colombiana explode e mata 90 pessoas



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