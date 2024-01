Azul lançará primeiro voo para Argentina desde 2020

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

SÃO PAULO (Reuters) - A Azul está retornando à Argentina este ano pela primeira vez desde que as interrupções relacionadas à pandemia obrigaram a companhia aérea a suspender suas rotas para o país vizinho em 2020.

A companhia lançará em 30 de junho uma rota sazonal conectando o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), a Bariloche, um importante destino de inverno na Patagônia argentina, que terá quatro voos semanais, informou a Azul em comunicado nesta terça-feira. A Argentina é um dos principais destinos internacionais para brasileiros, e a procura por viagens para o país tem estado em alta.

continua após o anúncio

Um peso fraco, em meio a uma grande crise econômica, barateou as visitas à Argentina para brasileiros, com dados do governo argentino apontando que 1,27 milhão de brasileiros viajaram para o país em 2023 até novembro, alta anual de 75%.

A Gol recentemente também apostou em voos sazonais para a Argentina a fim de atender à alta demanda, com rotas conectando Brasília e Belo Horizonte a Buenos Aires, e São Paulo e Florianópolis a Córdoba, durante a temporada de verão.

continua após o anúncio

"A Azul vai adicionar a cidade argentina na sua malha de inverno buscando proporcionar aos clientes mais uma opção de destino para as férias de julho", disse o gerente geral de planejamento de malha e estratégia da Azul, Vitor Silva, observando que a empresa é "forte nos voos domésticos" e segue investindo em novos destinos internacionais.

Em dezembro, a Azul anunciou a compra de sete jatos A330neo wide-body da Airbus para expandir "significativamente" os voos internacionais, com entregas programadas para começar em 2026.

continua após o anúncio

Atualmente, a companhia aérea tem entre seus destinos Montevidéu e Punta Del Este, no Uruguai; Paris, na França; Lisboa, em Portugal; Curaçao, no Caribe; e Fort Laudardale e Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

O presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, sugeriu no mês passado a possibilidade de retornar à Argentina com voos sazonais para Bariloche, mas não deu mais detalhes na época. A Azul disse agora que a rota, cujos bilhetes estarão à venda a partir desta terça-feira, será operada por aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: