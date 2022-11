Bebê mexicana nasce com cauda de 6 centímetros

Apoie o 247

247 - Uma bebê mexicana nasceu com uma condição genética rara no mundo. A menina, que não teve a identidade revelada, nasceu com uma cauda de cerca de 6 centímetros. O fenômeno foi registrado somente outras 200 vezes. A criança nasceu saudável, e veio ao mundo de cesariana em um hospital de Nuevo León.

De acordo com reportagem do jornal Extra, segundo os médicos, a cauda era “macia, coberta de pele e pêlos finos e uma ponta pontuda”. A equipe médica relatou que a cauda começava no final do cóccix e podia ser movida passivamente sem dor, porém não mostrava movimento espontâneo.

Ainda de acordo com a reportagem, após dois meses de vida a criança passou por uma pequena cirurgia para a retirada da cauda, que tinha crescido cerca de 0,8 centímetros. A menina teve alta no mesmo dia e não apresentou complicações.

