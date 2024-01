Bernardo Arévalo toma posse como presidente da Guatemala após mais de 9 horas de atraso

Apoie o 247

247 - O presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, tomou posse na madrugada desta segunda-feira (15), após tensão no Congresso para a escolha da nova Mesa Diretora. O atraso gerou do presidente e gerou críticas da comunidade internacional e do próprio presidente eleito.

"Os deputados têm a responsabilidade de respeitar a vontade popular expressa nas urnas. Estão tentando violar a democracia com ilegalidades, trivialidades e abusos de poder", escreveu Arévalo anteriormente nas redes sociais.

O atraso na posse gerou descontentamento entre apoiadores de Arévalo, incluindo muitos indígenas, que, em meio a empurrões com a polícia, abriram caminho em direção à sede do Parlamento.

Representantes internacionais presentes no país, convidados para a posse, entre estes o vice-presidente Geraldo Alckmin, pediram respeito ao resultado das urnas no país centro-americano.

