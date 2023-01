Bolívia: bloqueios pró-Camacho atingem os negócios

Apoie o 247

247 - Centenas de caminhões lotaram rodovias na região boliviana de Santa Cruz, dominada pelo agronegócio, na terça-feira (3). Manifestantes bloquearam rotas saindo da região após a prisão do governador local, Fernando Camacho, enquanto empresas locais duramente atingidas instavam o retorno à ordem.

Camacho, que foi um dos líderes do golpe de 2019, é acusado de terrorismo pela greve de 36 dias para exigir o Censo de População e Habitação. O governo boliviano acusa a oposição de desestabilizar o país e politizar o realizamento do censo ao exigir que o trabalho fosse conduzido em 2023 sem nenhum argumento técnico. O senso será realizado em março de 2024.

Manifestantes exigindo a libertação de Camacho bloquearam as rodovias com pneus, galhos e pedras, deixando longas filas de tráfego parado, testemunhou a agência Reuters. Os bloqueios ameaçam as entregas de grãos e alimentos em todo o país, levando dirigentes das maiores associações empresariais de Santa Cruz a apelarem às autoridades nacionais para que cumpram o estado de direito e tratem a região "com respeito". Eles pediram aos manifestantes para que levantem os bloqueios.



"Estou preso aqui desde a noite de domingo, em condições de mau tempo, suportando chuva e calor", disse o motorista boliviano Alexander Cejas, 40, à Reuters.



"Não somos de nenhum partido político. Mas o transporte pesado é que paga todas as louças quebradas".

Camacho foi detido por forças policiais especiais, retirado da província de helicóptero e agora está em uma prisão de segurança máxima em El Alto.

