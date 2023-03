Bolívia e Rússia decidem reforçar relações bilaterais

Apoie o 247

247 - Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bolívia, Luis Arce, concordaram nesta sexta-feira (17), durante conversação por telefone, em ampliar os laços bilaterais em diversos setores de interesse de ambos os países, como política, economia e desenvolvimento social, informa a Telesur.

"Tivemos uma importante conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com quem reafirmamos nossas boas relações de amizade e cooperação nos campos comercial, econômico, energético, educacional, científico e tecnológico para o desenvolvimento de nossos povos", escreveu Arce disse no Twitter.

Por outro lado, a chancelaria russa destacou em seu canal no Telegram que "ao expressar seu compromiso de seguir ampliando uma cooperação mutuamente benéfica, os líderes decidiram intensificar os contatos em diversos níveis".

Os dois países mantêm relações em ascensão tanto no setor de saúde quanto no de biotecnologia, a exemplo do início da operação de um centro de produção de radiofármacos contra o câncer construído pela empresa russa Rosatom e pela Agência de Energia Nuclear da Bolívia.

Este centro começou a fornecer o fármaco fluorodesoxiglicose para hospitais do país latino-americano e os desenvolvedores explicaram que é esperado que este centro não só produza este medicamento, mas aumente a gama de medicamentos contra o câncer.

