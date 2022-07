Bolívia: governo vai recorrer da sentença contra Jeanine Áñez para pedir mais tempo de prisão

Apoie o 247

247 com ARN - O governo boliviano anunciou que recorrerá da sentença de 10 anos de prisão contra a ex-presidente de facto Jeanine Áñez pelo caso do Golpe de Estado II e que solicitará que a pena seja aumentada para 15 anos de prisão.

“Pedimos o que está estipulado na lei”, disse o titular do Ministério de Governo, Eduardo del Castillo, segundo jornal Correo del Sur.

O ministro anunciou que vai recorrer pelo aumento da pena, porque para "cada uma das ações realizadas pela senhora Áñez entre 10 e 12 de novembro de 2019", ela "deveria receber uma pena de 15 pena de prisão", disse ele.

Em 10 de junho, o Tribunal Penal Anticorrupção de La Paz condenou a golpista a 10 anos pelo caso Golpe de Estado II por terrorismo, sedição, conspiração e ações irregulares para assumir a Presidência em novembro 2019. O Ministério Público havia pedido 15 anos de prisão pelos crimes de violação de deveres e resoluções contrárias à Constituição e às leis.

“O Ministério de Governo não busca mais ou menos anos, o que busca é justiça para o povo boliviano”, disse Del Castillo.

Nesta segunda-feira, os representantes legais de Áñez interpuseram recurso, argumentando que, durante o julgamento, foram observadas "contradições, falta de provas e violações do devido processo". O documento do recurso "foi feito precisamente para registrar perante a comunidade internacional quais foram os abusos, a arbitrariedade que ocorreu no âmbito deste julgamento", disse um dos advogados de Áñez, Alaín Canedo.

