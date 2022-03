Bolívia: juiz adia audiência sobre golpe de Estado II devido a uma "crise de ansiedade" de Jeanine Áñez

Apoie o 247

247, com ARN - A ex-mandatária boliviana Jeanine Áñez sofreu uma nova "crise de ansiedade" nesta segunda-feira, 28, na prisão de Miraflores, em La Paz, onde está detida, poucos minutos depois do horário marcado para o início da audiência do Golpe de Estado II.



Após um início marcado por problemas técnicos, a audiência virtual foi suspensa até o dia 4 de abril devido ao colapso de Áñez, algo que já havia ocorrido em instância anterior.



“Durante uma hora, a ex-presidente Jeanine Añez esteve presente online da prisão ouvindo a Procuradoria Geral da República instruir o Tribunal sobre como conduzir o processo ilegal. (Mas depois) ela teve uma crise, verificada pelo pessoal médico no local… O Tribunal quer um julgamento sem ela!", denunciaram a partir da conta da ex-mandatária no Twitter, que é administrada por seus parentes.



Os advogados de Áñez denunciaram que fora da prisão de Miraflores havia "grupos armados com fogos de artifício", que levantaram "slogans difamatórios" contra a ex-mandatária, segundo o comunicado da defesa.



"Senkata, Sacaba foram massacrados, não há negociação com sangue derramado", cantaram, efetivamente, centenas de pessoas que vieram para a cadeia nesta segunda para pedir sentenças exemplares contra a ex-mandatária. Entre os manifestantes estavam parentes e amigos das vítimas desses dois massacres.



A ex-senadora enfrenta uma pena de 10 anos de prisão e as audiências foram marcadas para a 1ª Vara de Sentença Anticorrupção de La Paz. O advogado Marcelo Valdez, da parte acusadora, anunciou ao canal ATB que pretendem pedir até 20 anos de prisão.



No dia anterior, o ministro da Justiça e Transparência Institucional, Iván Lima, qualificou o julgamento como "histórico" e pediu à defesa de Áñez que não atrapalhasse o processo "com chicanes legais".

O caso Áñez

Áñez foi privada de liberdade em março de 2021 por um processo chamado “golpe de Estado I”, no qual é acusada de terrorismo, sedição e conspiração. Ele recebeu pela primeira vez quatro meses de detenção, que depois foi estendido para seis.



Em seguida, foi aberto o processo do "golpe de Estado II" em que foram aumentados os meses de prisão preventiva enquanto são investigadas as ações que tomou para assumir a Presidência em 2019, quando era segunda vice-presidente do Senado. Isso veio à tona após as acusações de Evo Morales e seus sucessores no cargo quando sugeriram que ele havia agido de maneira “irregular”.



Como resultado do exposto, e entre outras coisas, a presidente iniciou uma greve de fome em busca de alguma ação de organismos internacionais e como “último recurso” para que sua detenção seja erradicada.



A defesa de Áñez pediu sua liberdade em mais de uma ocasião por considerar que foram cumpridos os prazos que o regulamento concede para realizar investigações e manter o acusado na prisão.

