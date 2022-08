Bolsonaro se nega a ir à posse de Gustavo Petro, presidente democrático e progressista eleito da Colômbia

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro não irá à posse do presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro. Seu vice, o general Hamilton Mourão (Republicanos), também declinou da tarefa para se dedicar à sua pré-campanha ao Senado. O governo brasileiro será representado na solenidade pelo chanceler Carlos França, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

A posse de Gustavo Petro, democrata e progressista eleito para presidir a Colômbia, será no domingo (7). Petro estará à frente do primeiro governo de esquerda da história do país.

Bolsonaro e políticos de extrema-direita do seu entorno têm feito críticas a Petro associando o presidente eleito ao comunismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro Aloizio Mercadante serão os representantes do PT na posse de Gustavo Petro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O partido envia nomes 'de peso' para prestigiar um aliado político na América do Sul. O PT apoiou Petro em sua campanha presidencial contra Rodolfo Hernández, um populista de direita tratado como 'outsider' pela grande mídia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, visitou o Brasil e se encontrou com Lula. Ela disse torcer pela vitória do petista. "Acredito que Lula é o único presidente que levou em consideração os direitos da população negra no Brasil", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.