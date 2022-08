Boric compara direita chilena a Bolsonaro e Trump após acusações de fraude em votação

Um deputado direitista afirmou que o sistema eleitoral do Chile não é confiável, às vésperas do referendo que define o futuro da nova constituição chilena – se é aprovada, ou não edit

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, comparou a direita chilena a Jair Bolsonaro e ao ex-presidente norte-americano Donald Trump após um deputado direitista afirmar que o sistema eleitoral do país não é confiável, às vésperas do referendo que define o futuro da nova constituição chilena – se é aprovada, ou não – no dia 4 de setembro.

“Bolsonaro está fazendo isso no Brasil, Trump fez isso nos Estados Unidos”, declarou Boric nesta sexta-feira, 19, comentando as falas do deputado Gonzalo de la Carrera, do Partido Republicano do Chile.

“Sabemos que não podemos confiar no Servel (serviço eleitoral do Chile) e que o governo com toda a sua maquinaria tentará roubar a eleição”, afirmou o deputado direitista em um vídeo postado na sua conta oficial do Twitter.

