Boric e Lula conversam sobre incorporar Venezuela no circuito multilateral

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, defendeu incorporpar ao circuito multilateral a Venezuela, em conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a situação do país.

Após o encontro, no Itamaraty, Boric declarou em uma entrevista que os problemas internacionais não se resolvem por meio do isolamento diplomático. Segundo ele, é preciso colaborar para que sejam realizadas eleições limpas na Venezuela em 2024.

"Uma das coisas que conversamos também é a importância de que, para a solução da crise que viveu a Venezuela no último ano, é relevante que volte a se incorporar ao circuito multilateral. Os problemas não se resolvem isolando os países, mas sim incorporando e ajudando a sair, fortalecendo a democracia", disse o líder chileno.

Boric disse ainda que Santiago e Brasília pretendem trabalhar para fortalecer organismos regionais, como a Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) e a União de Nações Sul-Americanas (Unasul).

"Vamos trabalhar para que a integração não seja só com declarações e palavras, mas com feitos concretos que melhorem a qualidade de vida do povo, como a construção de infraestrutura comum, melhorar o intercâmbio comercial ou abordar em conjunto a crise migratória", declarou.

Lula, por sua vez, se manifestou em suas redes sociais. O petista destacou o imenso potencial de colaboração econômica e desenvolvimento de parcerias internacionais entre Brasil e Chile, para desenvolvimento da nossa região".

