Boric se encontra com candidato colombiano de esquerda favorito para a eleição presidencial

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - O candidato colombiano de esquerda Gustavo Petro se reuniu nesta sexta-feira com o presidente do Chile, Gabriel Boric , após a cerimônia que aconteceu na cidade de Valparaíso.

"As alamedas da vida se abrirão", escreveu Petro em sua conta no Twitter, na qual compartilhou uma foto com o jovem presidente chileno. Na imagem, ambos estão fazendo a figura do coração com as mãos, símbolo da Colômbia Humana.

"Na reunião com o presidente Gabriel Boric falamos sobre o fortalecimento do Pacto Andino, como espaço para um novo tipo de política de industrialização, que nos permite fortalecer, estabilizar as economias e aumentar a produtividade com base no bem-estar da sociedade no Chile, na Colômbia”, comentou Petro em entrevista coletiva, após a reunião bilateral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Petro disputará neste domingo, dia 13, as eleições presidenciais do Pacto Histórico e aparece como favorito para vencer mais tarde nas eleições de 29 de maio. Alguns pesquisadores e analistas colombianos chegam a especular que Petro poderia vencer no primeiro turno e levar a esquerda ao governo pela primeira vez na história.

Após o encontro com Boric, Petro disse que, caso chegue à Presidência, uma das primeiras medidas será convocar os líderes andinos para discutir "perspectivas de fortalecimento econômico de nossos países".

“Vamos estender essas propostas ao Equador, Bolívia e Peru”, enfatizou o pré-candidato, que neste domingo disputará o Pacto Histórico interno com Camilo Romero, Alfredo Saade, Francia Márquez e Arelis Uriana .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Pacto Andino que Boric e Petro querem reviver é um acordo originalmente assinado em 1969 para fortalecer os laços comerciais entre os países da sub-região andina.

Durante sua visita ao Chile, Petro também se reuniu com parlamentares pró-governo e membros do gabinete indicados por Boric. Ele também se reuniu com colombianos residentes no Chile e falou sobre os planos de retorno para aqueles que estão cursando doutorado e mestrado em nível universitário.

Petro viajou ao Chile com um de seus principais colaboradores, o senador Armando Benedetti , que também compartilhou fotos do encontro em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Gabriel Boric e Gustavo Petro falaram sobre o Pacto Andino, uma política de industrialização, energia limpa e a mudança histórica que está chegando para a Colômbia e o Chile", escreveu ele no Twitter.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE