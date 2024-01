Borrell aponta crise agrícola como possível obstáculo para acordo Mercosul-UE

Segundo o diplomata, do lado dos países latino-americanos, a "disposição para assinar o acordo é maior do que nunca" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Télam - A crise que afeta o setor agrícola em alguns países da União Europeia (UE) poderia representar outro "obstáculo" para a aprovação do acordo de livre comércio com o Mercosul, que está atrasado há anos, disse o chefe da diplomacia do bloco europeu, Josep Borrell.

"Temos que ver se a atual crise na agricultura europeia não se torna mais um obstáculo nesse caminho", afirmou Borrell.

continua após o anúncio

Ele fez esses comentários durante um seminário com legisladores europeus e latino-americanos no Parlamento Europeu, quase simultaneamente à reunião do Mercosul que ocorreu em Assunção, onde os cinco países ratificaram seu desejo de chegar a um acordo.

Após duas décadas de negociações sobre esse entendimento, "agora a bola está no campo da Europa", disse Borrell, acrescentando: "Nós é que temos que dizer se o queremos ou não".

continua após o anúncio

Segundo o diplomata, do lado dos países latino-americanos, a "disposição para assinar o acordo é maior do que nunca".

No entanto, os avanços nas conversações entre os negociadores do Mercosul e da UE coincidiram com um agravamento notável da crise e das manifestações do setor agrícola na Europa.

continua após o anúncio

A França foi novamente abalada hoje por manifestações e protestos de agricultores para denunciar sua situação econômica. O setor é um dos oponentes mais ferrenhos do acordo UE-Mercosul.

A oposição de esquerda pediu na quinta-feira ao presidente francês, Emmanuel Macron, que "diga claramente 'stop' ao acordo" negociado com o Mercosul, como uma das respostas à revolta dos agricultores.

continua após o anúncio

Para Borrell, "na geopolítica não há vazios, e se nossos estados e nossas empresas e instituições financeiras deixarem um espaço, outros o ocuparão".

Ontem, em Assunção - que exerce a presidência temporária do bloco - os ministros das Relações Exteriores da Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia afirmaram em uma declaração conjunta que o bloco deseja fechar o acordo com a UE o mais rápido possível.

continua após o anúncio

"Será prioridade concluir os aspectos pendentes das negociações com a União Europeia e alcançar a assinatura de um acordo equilibrado para ambas as partes o mais breve possível", disseram os ministros.

Em 2019, após vinte anos de negociações complexas, os dois blocos anunciaram que chegaram a um acordo de livre comércio, mas a UE exigiu a adição de um capítulo com exigências ambientais, o que resultou em um novo atraso nas negociações.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: