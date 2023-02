Brasil aceita participar como mediador das negociações de paz na Colômbia

O governo brasileiro destaca que participou anteriormente dos processos de paz no país vizinho, até a interrupção das negociações, em 2019 edit

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou nesta segunda-feira (6) que o país decidiu aceitar o convite para participar como um dos mediadores da mesa de diálogo formada entre o governo da Colômbia e a última guerrilha ativa do país, o Exército de Libertação Nacional (ELN).

"O Governo brasileiro transmitiu ao Governo colombiano sua aceitação do convite para retomar a participação, como país garante, na Mesa de Diálogos de Paz entre o Governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN)", disse o Itamaraty em nota.

O governo brasileiro destaca que participou anteriormente dos processos de paz no país vizinho, até a interrupção das negociações, em 2019, com o governo do ex-presidente Iván Duque.

"É com satisfação que o Brasil volta a integrar o processo, fundamental para a consolidação da paz na Colômbia e de grande importância, por consequência, para a região e para o mundo", afirma.

O Itamaraty destaca ainda que "a retomada das negociações entre o Governo colombiano e o ELN, uma das prioridades da política de 'paz total' do Presidente Gustavo Petro, foi formalizada em 21 de novembro de 2022, quando as partes instalaram mesa de diálogo para dar reinício à negociação de um acordo de paz".

Cuba, Venezuela e Noruega já aceitaram participar como países garantes e convidaram Brasil, Chile e México a também exercerem essa função.

Desde que Lula assumiu a presidência, tem dado certa prioridade às questões da América do Sul. A primeira viagem internacional do mandatário foi à Argentina, onde ainda participou da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), e ao Uruguai.

