Brasil promove reunião entre Guiana e Venezuela para discutir crise em Essequibo

247 - Os chanceleres da Guiana e da Venezuela vão se reunir nesta quinta-feira (25) em Brasília para discutir a relação entre os dois países após a crise pela disputa da região de Essequibo, informa oG1.

A reunião, que entre Carl Barrington Greenidge, chanceler guianês, e Yván Gil Pinto representa mais um esforço, intermediado pelo Brasil, na retomada da confiança entre os dois países.

A Venezuela e a Guiana disputam a propriedade da região, um trecho de 160 quilômetros quadrados que corresponde a cerca de 70% de toda a Guiana e atravessa seis dos dez estados do país. A área é rica em recursos naturais.

A reunião desta quinta-feira entre os chanceleres, em Brasília, prepara a reunião entre os presidentes da Guiana, Irfaan Ali, e da Venezuela, Nicolás Maduro, marcada para acontecer também na capital do Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar neste domingo, na Guiana, da cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe (Caricom), bloco composto por 20 países do Caribe, sendo 15 estados-membro e cinco associados. O Brasil participará como convidado do encontro, já que não integra o bloco.

