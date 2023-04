Brasil tem interesse na conclusão de acordo "equilibrado" entre Mercosul e União Europeia, diz Lula

Apoie o 247

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o Brasil tem interesse na conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, defendendo que o tratado seja "equilibrado".

"Num momento em que o protecionismo ressurge e ganha força no mundo, podemos impulsionar alternativas que assegurem prosperidade compartilhada", disse Lula durante brinde ao presidente romeno, Klaus Iohannis, que está no Brasil para visita oficial.

"O Brasil tem interesse na conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Que seja equilibrado, capaz de apoiar o projeto de reindustrialização e desenvolvimento do país (Brasil)", afirmou o presidente.

O texto do acordo entre Mercosul e UE - em negociação há mais de duas décadas-- está sendo avaliado pelos quatro países do bloco sul-americano e pelos europeus, e não há ainda uma decisão sobre se será ou não assinado como foi fechado em 2019, durante o governo Bolsonaro.

Lula já disse, mais de uma vez, que pretende ver o acordo ratificado em seu mandato, defendendo a revisão de pontos como a abertura de compras governamentais aos europeus.

Na semana passada, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse que a viagem de Lula à Europa, marcada para este mês, pode trazer "avanços significativos" às negociações do acordo comercial do Mercosul com a UE.

Lula, que mais cedo neste mês fez viagem oficial à China, visitará Portugal e Espanha entre os dias 21 e 26 de abril.

