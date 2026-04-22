Brasileiros estão entre os feridos em atentado em pirâmide no México

247 - Duas brasileiras estão entre os feridos de um ataque a tiros registrado nas pirâmides de Teotihuacan, no México, um dos principais destinos turísticos do país. O atentado ocorreu na última segunda-feira (20) e deixou ao menos 13 pessoas feridas, além de uma turista canadense morta. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com o Itamaraty, uma das brasileiras já recebeu alta médica e está com a família, enquanto a outra permanece internada, mas não corre risco de morte. Segundo apuração da rádio Itatiaia, a vítima que recebeu alta é uma adolescente de 13 anos, atingida por disparo durante o ataque.

O autor dos tiros foi identificado como Julio César Jasso Ramírez. Após efetuar os disparos contra turistas que visitavam o sítio arqueológico, ele tirou a própria vida. O caso ocorreu em Teotihuacan, complexo histórico localizado nos arredores da Cidade do México, conhecido por atrair milhares de visitantes todos os anos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão durante o ataque. Nos vídeos, o suspeito aparece no topo da Pirâmide da Lua, de onde teria realizado os disparos, enquanto turistas corriam em busca de abrigo para escapar da violência.

Além das brasileiras e da vítima fatal canadense, também ficaram feridos turistas de diferentes nacionalidades, incluindo uma mulher colombiana, outra canadense, um cidadão russo e visitantes dos Estados Unidos, evidenciando o impacto internacional do episódio.

O Itamaraty informou que o consulado brasileiro foi acionado e prestou assistência às vítimas. Já as autoridades mexicanas afirmaram que diversas instituições governamentais estão mobilizadas para oferecer “apoio permanente” aos feridos e seus familiares.

Há indícios de que o atirador tenha se hospedado em locais próximos ao sítio arqueológico para planejar o ataque, o que reforça a linha de investigação sobre a premeditação do crime.

O caso segue sob apuração das autoridades mexicanas, enquanto o episódio levanta preocupações sobre a segurança em pontos turísticos de grande circulação internacional.