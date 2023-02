Candidato a prefeito é assassinado no dia da eleição no Equador: 2ª vítima em 15 dias

Apoie o 247

Sputnik - "A missão da União Interamericana de Órgãos Eleitorais (Uniore) e da Organização dos Estados Americanos (OEA) condenou a violência nas eleições equatorianas, em particular o assassinato de um candidato.

Ambas as missões, separadamente, expressaram pesar e desaprovação ao crime cometido contra o candidato à Prefeitura de Puerto López, na província de Manabí (noroeste no país), ocorrido no sábado (4), poucas horas após o início do processo eleitoral deste domingo (5).

O corpo eleitoral convocou as autoridades competentes para que este crime seja investigado e não fique impune.

"Pedimos ao público que mantenha a calma e mantenha a civilidade nacional", disse Uniore em sua conta no Twitter.

Além de Menéndez, candidato do partido Revolução Cidadã, os pistoleiros também assassinaram um menor de 16 anos durante o atentado.

A missão da OEA também condenou o incidente e exigiu uma investigação para esclarecer o ocorrido, dizend que "a violência não tem lugar na democracia".

Por sua vez, o Comandante Geral da Polícia Nacional, Fausto Salinas, informou na madrugada de hoje que também foram registrados dois ataques contra candidatos nas cidades de Palestina e El Carmen, província de Manabí, embora não tenha havido mortos ou feridos.

No total, já chegam a cinco o número de candidatos assassinados nesta disputa eleitoral, totalizando cerca de 12 ataques, segundo relatos da mídia local.

Além de prefeitos, os cidadão do Equador vão às urnas para eleger sete membros do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social e seus suplentes, e responder à criação de um novo município na Amazônia equatoriana.

