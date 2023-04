Candidato que ameaçou ‘matar 100 mil brasileiros’ sobe nas intenções de voto no Paraguai

Apelidado pela mídia de "Bolsonaro do Paraguai", Paraguayo Cubas está na terceira posição e deixa o cenário eleitoral cada vez mais incerto no país vizinho edit

247 - Apelidado pela mídia de "Bolsonaro do Paraguai", o candidato à presidência do país vizinho Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) conseguiu mais oito pontos percentuais e chegou a 23% dos votos, na terceira posição. A eleição ocorre no próximo domingo (30). O percentual foi divulgado na pesquisa Atlas/Intel, cque ouviu 2.320 pessoas entre os dias 20 e 24 deste mês.

Em 2019, o postulante já que prometeu matar "100 mil brasileiros bandidos" durante a ação de policiais paraguaios na fazenda de um brasileiro no município de Minga Porã, Departamento do Alto Paraná, contra a exploração ilegal de madeiras. Atualmente mais de 1 milhão de cidadãos de origem brasileira moram em território paraguaio.

Os dois principais candidatos, Efraín Alegre do Partido Liberal Radical Autêntico, e Santiago Peña, do governista Partido Colorado, aparecem tecnicamente empatados com 34 % e 33%.

