Casa de ministra chilena é invadida e um dos acompanhantes de Gabriel Boric é roubado

247 - A casa da ministra da Defesa chilena, Maya Fernández, foi invadida, e um dos acompanhantes do presidente Gabriel Boric foi baleado no braço após o roubo do carro oficial. Autoridades confirmaram os dois casos, de acordo com a agência AFP.

"Houve um assalto no prédio do Ministério da Defesa, onde estavam o marido e um de seus filhos. Como resultado desse crime, desconhecidos roubaram espécies e também um veículo", disse o general de polícia Jean Camus.

Um dos guarda-costas que trabalha na equipe de segurança do presidente Boric foi assaltado e baleado no braço depois de ser abordado por um grupo de pessoas. Na ocasião, ele estava dentro de um dos veículos oficiais da Presidência.

