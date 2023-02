Castillo pede à CIDH sua liberdade e restauração como presidente do Peru

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente peruano Pedro Castillo pediu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que ordene ao estado peruano sua "libertação imediata" e restauração como presidente do país andino, informou seu ex-ministro da Defesa, Walter Ayala, nesta terça-feira (21).

"Diante da demora injustificada do Poder Judiciário em resolver um amparo, Pedro Castillo solicita à CIDH sua reintegração como Presidente Constitucional do Peru e sua imediata libertação. Nos próximos dias teremos novidades", escreveu Ayala em sua conta no Twitter.

Atualmente, o ex-presidente está em uma prisão de Lima por tentar fechar o Congresso direitista, algo que levou o Parlamento a destituí-lo do cargo em dezembro. (Com EFE).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.