Celso Amorim chefia missão do Brasil em reunião com Nicolás Maduro

Reuters - O assessor especial da Presidência Celso Amorim e uma comitiva do Brasil visitaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na quarta-feira, em uma missão que não havia sido informada publicamente pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Maduro publicou em sua conta no Twitter na noite de quarta-feira fotos de Amorim, que é ex-chanceler, o cumprimentando e reunido com ele em um palácio venezuelano.

"Tive um agradável encontro com a Delegação da República Federativa do Brasil, chefiada por Celso Amorim. Estamos empenhados em renovar nossos mecanismos de união e solidariedade que garantam o crescimento e o bem-estar da Venezuela e do Brasil", escreveu a conta de Maduro em um tuíte publicado há cerca de 9 horas.

Amorim é um dos principais assessores de Lula e a viagem ocorreu após missão de Lula aos Estados Unidos em meados de fevereiro, quando se encontrou com o presidente norte-americano, Joe Biden.

