Cenas de desespero: veja o momento em que teto de aeroporto desaba na Venezuela (vídeo)

247 - Um vídeo registrou o momento em que o teto de uma área do Aeroporto Internacional de Simón Bolívar desaba na Venezuela após os terremotos e mostra a destruição provocada pelos abalos sísmicos no terminal aéreo de Caracas, com movimentação intensa de passageiros, queda de destroços e danos estruturais visíveis.

As cenas exibem pessoas correndo pelos corredores do aeroporto enquanto partes do teto cedem e a estrutura apresenta sinais de colapso. O ambiente registrado no vídeo é de desespero e evacuação imediata após os tremores.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os abalos sísmicos tiveram magnitudes preliminares de 7,5 e 7,2, ocorrendo com diferença de cerca de 40 segundos entre si, atingindo a costa norte da Venezuela.

O impacto dos terremotos provocou o desabamento de edifícios em Caracas e afetou diretamente estruturas públicas e privadas, incluindo o aeroporto internacional, um dos principais pontos de entrada e saída do país.

Ainda de acordo com os Centros de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos, houve inicialmente a possibilidade de formação de ondas perigosas em áreas costeiras próximas ao epicentro, mas o alerta foi posteriormente cancelado.

Até o momento da última atualização, não havia confirmação oficial sobre vítimas ou sobre a extensão total dos danos registrados no Aeroporto Internacional de Simón Bolívar.