Central sindical uruguaia convoca manifestação contra reforma da previdência

Apoie o 247

ICL

247 - O Plenário Intersindical dos Trabalhadores – Convenção Nacional dos Trabalhadores (PIT-CNT) do Uruguai se mobilizará na quinta-feira (27) pela rejeição da reforma previdenciária proposta pelo governo de Luis Lacalle Pou, informa a Telesur.

A central sindical é formada por 20 organizações do movimento popular e social e convoca o protesto com o lema "Contra o modelo de desigualdade e sua reforma previdenciária".

O presidente do PIT-CNT, Marcelo Abdala, perante esta situação, avaliou que "enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresce e as estimativas apontam para um crescimento superior a 5 por cento, superando as estimativas oficiais, os salários , aposentadorias, o destino dos pequenos e médios setores da cidade e do campo, comércio, pequena indústria e agricultura, veem sua renda diminuir”.

Segundo Abdala, a participação dos salários na riqueza nacional não acompanha o crescimento e diminui 4%, e isso “mostra que se processa efetivamente um modelo de desigualdade, o que se vê claramente no aumento da pobreza, na redução salarial e nas pensões ”.

Nesse sentido, apontou que existe um conjunto de ferramentas e leis que fortalecem, do ponto de vista jurídico, esse processo socioeconômico desigual e injusto.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.