'Chantagista-geral da República', diz Glauber Braga sobre Arthur Lira

Deputado do Psol afirma à TV 247 que pela primeira vez estão aumentando as críticas a Lira na Câmara dos Deputados. Assista

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) fez fortes críticas ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante entrevista à TV 247. Ele afirma que Lira, apesar de ser extremamente eficaz em conduzir uma agenda 'pró-mercado', começa a sofrer pressão de seus próprios colegas diante das ameaças do parlamentar.

Segundo Braga, Lira não 'aguentaria' se a mídia exercesse mais pressão sobre sua atuação. 'Lira não resistiria a uma semana intensa de Jornal Nacional. É mais sofisticado que o Cunha. Ele sabe conquistar os parlamentares através do antigo orçamento secreto. A articulação dele também é para fora, garantindo que determinados setores o apoiem. O Lira foi mais eficaz do que seus antecessores para entregar resultados ao sistema financeiro. Agora ele ameaça o tempo inteiro com reforma administrativa', disse Braga.

'Ele não esconde sua proximidade com os banqueiros. Ele é um agente de mercado sentado na presidência da Câmara. Ele se utiliza da cadeira de presidente da Câmara para fazer ameaças e ser o chantagista-geral da República. Temos que enquadrar o Lira. Pela primeira vez estou sentido os deputados fazendo críticas públicas ao Lira, o que não acontecia em 2023, quando ele nadou de braçadas', acrescentou.

Na abertura do ano legislativo, na segunda-feira (5), Lira disparou ameaças ao Executivo, comandado pelo presidente Lula, cobrando 'respeito'. O presidente da Câmara disse ainda que a desoneração da folha de pagamento e outras "conquistas" do Congresso Nacional não podem ser alteradas.

