Chile: Boric sofre pressão da direita em reformulação de gabinete ministerial após derrota da Constituinte

Direita chilena se opôs à nomeação de Nicolás Cataldo, do Partido Comunista, como ministro do Interior edit

ARN - O Presidente do Chile, Gabriel Boric, fez na terça-feira uma remodelação do gabinete que deveria ter incluído o Subsecretário do Interior, atualmente ocupado por Manuel Monsalve, mas voltou atrás após a oposição ter fortemente questionado quem assumiria o cargo, o membro do Partido Comunista Nicolás Cataldo.

Após a nomeação de Cataldo para o Ministério do Interior, Monsalve, do Partido Socialista, deveria ser nomeado Secretário da Presidência, tornando-se assim membro do Comitê Político do governo. Monsalve ganhou visibilidade nos últimos meses ao tornar-se a face visível do Ministério do Interior, após várias controvérsias envolvendo Izkia Siches, que foi a sua dirigente até terça-feira.

A chegada de Cataldo ao posto foi a única mudança no gabinete que foi oficializada antes da cerimónia desta tarde em La Moneda. Os meios de comunicação chilenos rapidamente relataram algumas das publicações do Cataldo na sua conta do Twitter, na qual descreveu os membros dos Carabineros como "torturadores" (em 2011) e na qual utilizou a palavra Wallmapu para se referir à parte sul do país.

O termo Wallmapu é utilizado pelos Mapuche para as terras que reivindicam como suas, tanto no Chile como na Argentina, razão pela qual é rejeitado pela direita chilena. As críticas aos Carabineros e ao uso deste termo eram frequentes na esquerda chilena, especialmente entre os membros do Partido Comunista, especialmente antes de Boric se tornar presidente.

A segurança no sul do país é considerada um dos problemas mais urgentes pela oposição e é uma das questões mais negligenciadas pelo governo, disse Boric esta tarde num discurso após as mudanças de gabinete. A direita argumenta mesmo que a alegada negligência do governo nesta questão foi uma das razões, pelo menos parcialmente, que o projeto da nova constituição foi rejeitado no plebiscito de domingo, por 62% dos votos.

A rejeição do documento motivou uma série de reuniões de Boric com líderes partidários e representantes institucionais para iniciar um novo processo constitucional. A oposição tinha-se recusado a participar até ser conhecida a remodelação do gabinete, pelo que a reunião estava agendada para esta tarde. No entanto, ao saberem da inclusão de Cataldo, os legisladores da coligação de oposição Chile Vamos disseram que não iriam participar.

O presidente da Renovación Nacional, um dos maiores partidos do Chile Vamos, o senador Francisco Chahuán, convidou o Boric a agir "sem pressa", com "temperamento" e "calma". "O que o presidente fez ... é claramente violar os conceitos de ordem pública", disse ele à CNN Chile. "O presidente não compreendeu o resultado de domingo, o que os cidadãos querem é segurança", afirmou ele.

Por seu lado, os legisladores do Partido Comunista rejeitaram as críticas da direita a Cataldo e lamentaram o recuo do governo antes de este ser oficializado no cargo. "Eles têm golpistas e torturadores" nas suas fileiras, disse a deputada Carmen Hertz, "é uma pena" que critiquem esta nomeação, e "duplamente vergonhoso" que sejam aceites pelo governo. "A ultradireita e a ala direita não podem estar a orientar o governo, isso é inaceitável", disse ela.

Embora a nomeação de Cataldo não fizesse parte dos anúncios oficiais no evento La Moneda, por isso é dado por garantido que Monsalve será ratificado como subsecretário do interior, Chile Vamos não confirmou a sua presença numa reunião com o presidente.

