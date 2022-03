Chile: comunistas dizem que buscarão o "cumprimento do programa" de Boric

Partido Comunista do Chile diz, no entanto, estar "consciente" de que não pode exigir "o que não é possível fazer”. edit

Agência Regional de Notícias - O presidente do Partido Comunista (PC) do Chile, Guillermo Teillier, disse que sua comunidade não aceitará que o "programa não seja cumprido" durante o governo de Gabriel Boric, embora também estejam "conscientes" de que não podem exigir "o que não é possível fazer”.

"Não vamos nos colocar em uma posição maximalista. Não gosto de ser tão esquemático a ponto de dizer que se isso, isso e isso não se cumprir, você verá o que acontecerá com você”, disse Teillier neste sábado, em entrevista publicada neste sábado pelo La Tercera.

O principal líder comunista reconhece que com um orçamento quase 30% subfinanciado, um país endividado “como há muito tempo” e com projeções de crescimento muito baixas, uma pandemia que não terminou, uma “guerra entre a Ucrânia e Rússia que ninguém sabe quanto tempo vai durar”, parece evidente “que há coisas que estão no programa que podem ser feitas e outras que não podem".

Entre os aspectos programáticos que não podem ser ignorados, Teillier destaca o fim das AFPs, a melhoria do sistema de saúde, o atendimento “obrigatório” da criminalidade, a crise migratória no norte, o conflito na Macrozona Sul e a “ liberdade de presos políticos, uma questão complexa de abordar, mas tem que ser feito, é um compromisso”.

O histórico Partido Comunista (PC) do Chile, que completará cem anos em janeiro de 2022, será representado no Comitê Político do governo pela nova porta-voz, Camila Vallejo. É a segunda experiência de governo dos comunistas desde a saída democrática, após sua participação na Nova Maioria , coalizão que se formou para o segundo governo de Michelle Bachelet (2014-2018).

“Estar aqui de novo não significa uma continuação do que foi o governo da Nova Maioria, mas significa mais um passo adiante em nosso objetivo de construir um sistema mais democrático e igualitário, esperançosamente superando o sistema neoliberal, o que não é fácil, mas pelo menos as questões mais arbitrárias que o neoliberalismo cria em nossa sociedade e essas são as coisas pelas quais o povo se levantou”, disse o presidente do PC.

O governo de Boric, segundo Teillier, é formado por dois grandes blocos: a coalizão Approve Dignity - que na eleição interna mediu as forças de Boric e do comunista Daniel Jadue - e a coalizão dos partidos da ex-Concertación, que uniram o apoio ao atual presidente no segundo turno e que também compõem o gabinete.

“Sabemos que temos diferenças , mas que temos que encontrar coesão naquilo que temos de realizar o programa. E acho que estamos todos no barco. Tivemos conversas anteriores sobre o programa, desde o final das primárias. E os programas eram bastante semelhantes. Não acredito que venham a ocorrer as profundas diferenças observadas em governos anteriores. Sim, devo admitir que em algumas coisas teremos que ver ponto a ponto”, avançou Teiller durante a entrevista ao La Tercera.

