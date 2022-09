Chile e Argentina, os dois países latino-americanos mais bem colocados no novo relatório sobre desenvolvimento humano

Apoie o 247

ARN - Chile e Argentina são os dois países latino-americanos mais bem classificados no último relatório do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elaborado pelas Nações Unidas, que alerta que o mundo “corre o risco de caminhar para um estado maior de privações e injustiças”.

O IDH estimado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para um grupo de aproximadamente 200 países é uma medida que sintetiza as conquistas nas principais dimensões do desenvolvimento humano: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e vida digna.

“A pandemia de Covid-19 e a invasão russa da Ucrânia lideram a lista de eventos que estão causandograndes perturbações no mundo, aos quais se somam as profundas mudanças sociais e econômicas, as perigosas transformações no planeta e o enorme aumento da polarização” , diz o relatório apresentado nesta quinta-feira.

Em nível global, o IDH vem caindo há dois anos consecutivos, “invertendo os ganhos obtidos nos cinco anos anteriores”. O IDH deste ano é liderado pela Suíça, Noruega e Islândia.

A região

Dos 191 países analisados, 12 da América Latina estão no grupo de alto desenvolvimento humano. O melhor colocado é o Chile , em 42º lugar, seguido pela Argentina em 47º lugar. Mais atrás estão Costa Rica e Uruguai , ambos em 58º lugar. Essa lista se completa com Panamá (61), Cuba (83), Peru (84 ), México (86), Brasil (87), Colômbia (88), Equador (95) e Paraguai (105).

Dentro do índice de desenvolvimento médio, há seis países latino-americanos: Bolívia (118), Venezuela (120), El Salvador (125), Nicarágua (126), Guatemala (135) e Honduras (137).

O Haiti , por sua vez, ocupa a 163ª posição e está dentro do grupo de países com baixo desenvolvimento humano.

