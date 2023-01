Chile e Colômbia convocam reunião extraordinária da OEA após terrorismo em Brasília

Apoie o 247

247 - Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro, convocaram uma reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos (OEA) na segunda-feira (9) para tratar do terrorismo em Brasília, onde apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes e depredaram a capital federal.

Boric, falando ao lado de Petro, do lado de fora do palácio presidencial de La Moneda, em Santiago, chamou a violência de domingo de "inaceitável" e também condenou o "silêncio cúmplice".

“Esta situação é preocupante para nossos países, nossa região tem que ter uma posição clara”, disse Boric, acrescentando que o objetivo da reunião é que “os demais países da região possam se posicionar”.

Petro e Boric, ambos presidentes de esquerda que assumiram o poder no ano passado, enfatizaram seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu o cargo em 1º de janeiro após derrotar Bolsonaro.

Petro comparou o ataque ao golpe chileno de 1973 contra Salvador Allende.

"Hoje existem aqueles que gostariam de nos trazer de volta aos tempos de Allende", disse Petro, observando uma resistência histórica aos governos de esquerda na região.

"Acabamos de ver isso no Brasil, mas não é só no Brasil", disse Petro. "É hora de dizer que o que aconteceu aqui neste lugar há 50 anos não acontecerá novamente."

Os líderes também falaram sobre cooperação em tecnologia aeroespacial, imigração e energia renovável, com foco no hidrogênio verde.

Boric e Petro também solicitaram que a Corte Interamericana de Direitos Humanos emita um parecer sobre a obrigação dos Estados em relação aos direitos fundamentais diante das mudanças climáticas. (Com Reuters).

