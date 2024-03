Chile exclui empresas israelenses da feira internacional de aviação

A versão 2024 da Feira Internacional do Ar e do Espaço (Fidae), agendada entre 9 e 14 de abril, não contará com a participação de companhias israelenses edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O governo chileno anunciou nesta terça-feira (5) a decisão de excluir empresas israelenses da principal feira aeroespacial e de defesa da América Latina, programada para ocorrer em Santiago em abril.

De acordo com comunicado do Ministério da Defesa, a versão 2024 da Feira Internacional do Ar e do Espaço (Fidae), agendada entre 9 e 14 de abril, não contará com a participação de companhias israelenses.

continua após o anúncio

"Por decisão do Governo do Chile, a versão 2024 da Feira Internacional do Ar e do Espaço (Fidae), que será realizada entre 9 e 14 de abril, não contará com a participação de empresas israelenses", diz um comunicado

O embaixador de Israel no Chile, Gil Artzyeli, revelou à AFP que o governo não o contatou para notificá-lo e que tomou conhecimento da exclusão apenas por meio do comunicado ministerial.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: