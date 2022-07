Chile implementa atendimento gratuito no sistema público de saúde

Apoie o 247

ARN - O governo chileno terminará de implementar em setembro os benefícios gratuitos do sistema público de saúde para todos os usuários, anunciou o presidente Gabriel Boric na quarta-feira.

O presidente anunciou o fim do chamado copagamento, sistema pelo qual os usuários pagam junto com instituições públicas de saúde pelos benefícios médicos que recebem.

No Chile, cada trabalhador deve escolher entre contribuir com 7% de seu salário para a saúde pública ou privada. Quase 80% dos 19 milhões de habitantes do país recebem atendimento em nível público. Os usuários são divididos em faixas de acordo com sua renda e, atualmente, aqueles com mais de 60 anos e aqueles com renda inferior a 380.000 pesos chilenos, cerca de 420 dólares, não pagam pelo atendimento médico.

A partir de setembro, quem recebe rendimentos acima desses números deixará de pagar o copagamento, que beneficia mais de cinco milhões de pessoas, um terço das que recebem assistência pública.

No anúncio, Boric indicou que, segundo dados oficiais, esta medida implicará, em média, uma economia anual para cada família de 265.000 pesos chilenos, o que equivale a quase 300 dólares. “Isso está de acordo com o objetivo de diminuir o ônus que as famílias têm diante do que deveriam ser direitos”, disse ele, referindo-se à difícil situação econômica que o Chile atravessa devido à alta inflação.

O anúncio de Boric, com referência à aprovação

"É um avanço histórico na saúde", disse Boric em entrevista coletiva na quarta-feira. “Há muitas gerações de homens e mulheres chilenos que sonharam (...) um sistema de saúde pública gratuito para todos”, destacou.

O presidente enquadrou essa medida no anúncio de uma reforma sanitária feita em seu discurso anual à nação, em maio, cujo objetivo será um sistema de saúde "que funcione com base nas necessidades do povo e não no tamanho da carteira dos cada um" e que afirma que "a saúde é um direito digno e nunca um negócio".

Durante seu discurso, Boric também vinculou o anúncio do fim do copagamento com a minuta da nova Constituição, que será submetida a plebiscito em 4 de setembro. "É importante que justamente sobre essas questões todos leiam o projeto", considerou. Em seguida, leu o artigo do texto que se refere ao direito à saúde, que menciona que é "dever do Estado" proporcionar "as condições necessárias para alcançar o mais alto nível possível de saúde física e mental, sem qualquer tipo de de discriminação”.

De acordo com as pesquisas, o projeto de Constituição não tem apoio suficiente para ser aprovado, embora a vantagem da opção Rejeição sobre a opção Aprovação tenha diminuído nas últimas semanas. O governo apoia a aprovação do texto, embora não seja permitido fazer campanha sobre ele, assim como a ex-presidente Michelle Bachelet. Pelo contrário, a oposição de direita é contra.

