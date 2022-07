Chile implementa cuidados gratuitos no sistema de saúde pública

Mais de cinco milhões de pessoas com rendimentos superiores a US$ 420 já não terão de pagar as prestações edit

ARN - O governo chileno completará a implementação de serviços de saúde pública gratuitos para todos os utilizadores até setembro, anunciou na quarta-feira o Presidente Gabriel Boric.

O presidente anunciou o fim do que é conhecido como co-pagamento, um sistema pelo qual os utilizadores pagam em conjunto com as instituições de saúde pública pelos serviços médicos que recebem.

No Chile, cada trabalhador deve escolher entre contribuir com 7% do seu salário para os cuidados de saúde públicos ou privados. Cerca de 80% dos 19 milhões de habitantes do país são tratados a nível público. Os utilizadores são divididos em faixas de acordo com os seus rendimentos, e atualmente aqueles com mais de 60 anos e aqueles com rendimentos inferiores a 380.000 pesos chilenos (cerca de 420 USD) não pagam um co-pagamento por cuidados médicos.

A partir de setembro, aqueles com rendimentos acima destes números deixarão de pagar co-pagamentos, beneficiando mais de cinco milhões de pessoas, um terço das que recebem cuidados de saúde pública.

No anúncio, Boric disse que, segundo dados oficiais, esta medida significará uma poupança média anual para cada família de 265.000 pesos chilenos, equivalente a quase 300 dólares. "Isto está de acordo com o objectivo de reduzir o fardo que as famílias têm de enfrentar o que deveria ser direitos", disse ele, referindo-se à difícil situação econômica que o Chile está a atravessar devido à elevada inflação.

