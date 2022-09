Chile: plebiscito para nova Constituição ocorre ‘normalmente e com boa participação’

Apoie o 247

Opera Mundi - O Diretor Nacional do Serviço Eleitoral (Servel) do Chile, Raúl García Aspillaga, destacou neste domingo (04/09) que o dia das eleições para o plebiscito da nova Constituição está “ocorrendo normalmente e com boa participação da população”.

"Destacamos a responsabilidade cívica com que os cidadãos assumiram este plebiscito, o dia foi muito calmo, há um bom nível de participação nas assembleias de voto, acreditamos que podemos ter mais surpresas positivas", disse García Aspillaga.

Ao mesmo tempo, o subsecretário do Ministério do Interior, Manuel Monsalve, afirmou que está garantido o transporte público para que as pessoas possam votar. "Não ocorreu nenhum ato de violência contra alguém que tenha exercido o seu direito de voto, temos uma boa avaliação das condições", acrescentou.

"Valorizamos os esforços de todas as instituições que têm facilitado para que as pessoas se mobilizem. Esperamos que a partir das 18h00 (19h00 no horário de Brasília) sejam comunicadas as atualizações do dia", disse Monsalve.

Por sua vez, o ex-vereador e representante da Aprovação na comuna de La Reina, Pedro Davis, enfatizou que os chilenos vão às urnas “a favor do resgate da democracia”.

"Temos um dia memorável, uma luta para reconquistar a democracia, há muita expectativa e muita ansiedade", disse.

"Há pessoas que não ganham nada com a rejeição, por isso acho que a Aprovação vence", afirmou Davis, que também alertou para uma possível sabotagem do processo eleitoral por setores extremistas de direita.

Desde cedo, as autoridades de Servel informaram que 100% das mesas de votação foram instaladas, sendo as regiões de Atacama, O'Higgins, Maule, Araucanía, Los Ríos e Magallanes as primeiras a serem completamente posicionadas.

No plebiscito constitucional, foi registrado um marco dentro dos centros penais do país, pois pela primeira vez as pessoas privadas de liberdade puderam exercer seu direito de voto. Em Biobío, foi instalada a mesa 381 na Penitenciária de Concepción, a única disponível para detentos da região.

As mesas de votação abriram na maioria das regiões do Chile a partir das 08:00 horas locais para que os cidadãos participem do plebiscito para aprovar ou rejeitar o texto da nova Constituição.

(*) Com Telesur

