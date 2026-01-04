CIA teria mantido equipe secreta na Venezuela para monitorar Maduro antes de sua captura

247 - Reportagem publicada pela CNN Brasil, com base em fontes ouvidas pela própria emissora, aponta que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) teria mantido uma pequena equipe de agentes na Venezuela durante vários meses com o objetivo de monitorar a rotina, localizações e movimentos do presidente venezuelano Nicolás Maduro antes de sua recente captura por forças norte-americanas.

Segundo as informações obtidas pela CNN, a presença clandestina desses agentes — incluindo um informante infiltrado no governo venezuelano — foi crucial para mapear detalhadamente os hábitos e deslocamentos de Maduro, facilitando a operação executada no último sábado (3).

“A CIA inseriu secretamente uma pequena equipe na Venezuela durante o verão, que conseguiu fornecer informações detalhadas sobre a rotina de Maduro, o que possibilitou sua captura com tanta facilidade quando chegou a hora”, disse uma das pessoas ouvidas pela CNN.

Como funcionou a operação de inteligência

Fontes ouvidas pela reportagem indicam que o trabalho de inteligência começou meses antes da ação militar que resultou na tomada de Maduro. A equipe infiltrada teria coletado dados diários sobre a vida do líder venezuelano — desde seus padrões de movimento até sua localização no momento em que a operação foi deflagrada — permitindo que as forças estrangeiras tivessem um quadro preciso de seus hábitos.

Entre os integrantes desse grupo de alto nível que acompanhou a operação estavam figuras do governo dos Estados Unidos como o vice-chefe de gabinete Stephen Miller, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o diretor da CIA John Ratcliffe. De acordo com fontes, esse grupo manteve reuniões e comunicações frequentes — em alguns casos quase diárias — e se encontrou com o então presidente norte-americano Donald Trump para detalhar os planos e o andamento dos esforços de inteligência.

Papel de informantes e infiltração no governo

Além da equipe externa, a reportagem aponta que um informante recrutado no cerne do governo venezuelano desempenhou papel importante no rastreamento de Maduro e no fornecimento de informações atualizadas sobre seus movimentos ao longo dos meses que antecederam sua captura.

Esse trabalho conjunto de agentes e informantes supostamente permitiu identificar com precisão onde Maduro estava mesmo em meio a tentativas de despistar vigilância, o que teria sido determinante na fase final da operação.