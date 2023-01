Colômbia e rebeldes do ELN devem realizar reunião de emergência em Caracas, segundo negociador

Apoie o 247

ICL

BOGOTÁ, 10 Jan (Reuters) - A Colômbia e o grupo rebelde Exército de Libertação Nacional (ELN) podem realizar uma reunião de emergência em Caracas ainda nesta semana, disse o chefe da equipe de negociação do governo na terça-feira (10).



A Colômbia declarou e cancelou um cessar-fogo bilateral com o grupo na semana passada, depois que o ELN disse que não concordava com a mudança. O governo culpou um mal-entendido da posição do ELN pela reviravolta.



Os dois lados realizaram no ano passado, em Caracas, um primeiro ciclo de negociações para acabar com a participação dos guerrilheiros em quase seis décadas de guerra e devem iniciar outra rodada de negociações no México.



Mas o México ainda não estava pronto para sediar, disse Otty Patino, chefe da equipe de negociação do governo à Blu Radio, e os dois lados podem ter uma reunião prévia em Caracas nesta semana ou na próxima.



“Estamos tentando que haja uma conversa prévia para concluir o que restou do primeiro ciclo”, disse Patino, que assim como o presidente Gustavo Petro é ex-integrante da guerrilha urbana M-19.



Uma reunião em Caracas "não é um ciclo, mas uma reunião de emergência", acrescentou.



Patino negou que as negociações com o grupo rebelde, que conta com cerca de 2.400 combatentes, estejam em crise.



"Não há uma crise, há uma pausa", disse ele. "Falar de crise em uma mesa de negociações pausada me parece inadequado."



O governo disse que o cessar-fogo continua em vigor com outros quatro grupos --dois grupos dissidentes fundados por ex-rebeldes das FARC e as gangues criminosas Clã del Golfo e Autodefesas de Sierra Nevada.



Petro, que assumiu o cargo no ano passado, prometeu buscar acordos de paz ou acordos de rendição com grupos armados de todos os tipos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.