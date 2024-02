Colômbia e rebeldes do ELN prorrogam cessar-fogo por seis meses

Apoie o 247

(Reuters) - O governo colombiano e os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) concordaram em estender seu cessar-fogo bilateral por mais seis meses, segundo um comunicado divulgado por ambos os grupos.

Um cessar-fogo inicial de seis meses expirou na semana passada e foi prorrogado por cinco dias.

Negociadores de ambos os lados, reunidos em Havana, indicaram que o cessar-fogo bilateral, nacional e temporário (BNTFC) duraria 180 dias.

A declaração, divulgada por volta da meia-noite, informou que o ELN havia decidido "suspender unilateral e temporariamente as detenções econômicas, um compromisso que será acompanhado pelo Mecanismo de Monitoramento e Verificação".

Embora o ELN tenha suspendido os sequestros durante as negociações, seus líderes pediram ao governo recursos financeiros para manter seus combatentes, uma questão que eles estão abordando nas negociações.

O governo do presidente Gustavo Petro reiniciou as negociações de paz com o ELN em 2022 como parte de uma política de "paz total" para pôr fim ao conflito de seis décadas no país sul-americano, no qual mais de 450.000 pessoas foram mortas.

Até o momento, o governo de Petro realizou seis rodadas de negociações de paz com o ELN, um processo apoiado por México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil e Chile, que estão participando como países garantidores.

O presidente da Colômbia também está negociando com o Estado Mayor Central (EMC), a maior facção armada do antigo grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

