Colômbia: Gustavo Petro alerta para fraude na contagem de votos

247 - Gustavo Petro, candidato da esquerda no segundo turno da Colômbia, que decide o futuro presidente do país neste domingo, 19, foi às redes sociais alertar para a possibilidade de fraude na contagem de votos.

Petro disputa o segundo turno com Rodolfo Hernández, um empresário outsider que já elogiou Adolf Hitler e protagonizou cenas de violência física.

Segundo o candidato da esquerda, as pesquisas "nos colocam bem acima do outro candidato. Todas serão publicadas". "A única coisa que nos resta é lidar com a fraude".

Petro ainda sugeriu aos jurados que garantam a contagem apropriada: "Para isso é preciso votar, cada júri ou testemunha deve tirar fotos do E14 da sua mesa e compará-la com a publicada pelo cartório".

Las mediciones nos ponen muy por encima sobre el otro candidato, todas serán publicadas.



Lo único que nos queda ya por enfrentar es el fraude.



Lo único que nos queda ya por enfrentar es el fraude.



Para hacerlo hay que votar, cada jurado o testigo debe tomar fotos del E14 de su mesa y compararlo con el que publica la registraduría

