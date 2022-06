Colômbia: Gustavo Petro conversa com o governo venezuelano para abrir as fronteiras entre os dois países

Apoie o 247

ARN - Depois de vencer as eleições, o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, conversou com autoridades do governo venezuelano com a intenção de restabelecer as relações diplomáticas e abrir as fronteiras entre os países vizinhos.

"Comuniquei-me com o governo venezuelano para abrir as fronteiras e restabelecer o pleno exercício dos direitos humanos na fronteira", anunciou Petro através das redes sociais, como um avanço em uma de suas promessas de campanha do líder do bloco de esquerda Pacto Histórico.

O governo venezuelano transmitiu ao Petro sua "mais firme vontade de trabalhar na construção de um estágio renovado de relações abrangentes", segundo o Ministério das Relações Exteriores em comunicado publicado na segunda-feira.

Após o primeiro turno na Colômbia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assegurou que seja "quem vencer", o governo venezuelano quer "paz e cooperação" entre os países. "Seis milhões de colombianos vivem em paz na Venezuela, ninguém os incomoda, paz e fraternidade é o que queremos com a Colômbia", disse.

As relações diretas entre os governos vizinhos estão suspensas há anos e as acusações se cruzam sistematicamente. Em fevereiro de 2019, Maduro anunciou a decisão de romper relações com a Colômbia e o governo de Iván Duque, após declarações do presidente colombiano de que não reconhece Maduro como o legítimo chefe de Estado da Venezuela. Duque chamou Maduro de "ditador" em vários ocasiões.

"Não vou reconhecer Nicolás Maduro como presidente legítimo porque ele não é", disse Duque em novembro de 2021 em entrevista ao canal CNN. Ele é "o ditador mais vergonhoso que a América Latina viu em sua história recente", acrescentou.

