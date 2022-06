Colômbia: Gustavo Petro lidera intenção de voto com 45%, segundo pesquisa

Apoie o 247

ARN - A uma semana das eleições presidenciais na Colômbia, o candidato do Pacto Histórico, Gustavo Petro, lidera a intenção de voto com 45%, enquanto o líder da Liga de Governadores Anticorrupção, Rodolfo Hernández, tem 35%, segundo a última pesquisa Yanhaas, divulgada no domingo, 12. 13% votariam em branco.



Os resultados divulgados neste sábado mostram que a diferença entre os dois candidatos para vencer o segundo turno das eleições de 19 de junho aumentou de 1 para 10 pontos. Em uma semana, Petro, que teve 42% de favoritismo, subiu 3 pontos e Hernández, que teve 41% das preferências dos entrevistados, caiu 6.



O candidato ao Pacto Histórico lidera a intenção de voto em Bogotá, com 49%, na região do Caribe, com 55%, e na região do Pacífico, com 64%. Enquanto isso, Hernández lidera as pesquisas em Antioquia e na Região Cafeeira com 42% e na zona centro-leste com 50%. Nessas regiões, o candidato à Liga dos Governadores Anticorrupção caiu 7 e 6 pontos, respectivamente.



O levantamento Yanhaas foi realizado para o Noticias RCN, entre os dias 5 e 10 de junho. Foram consultadas 1.234 pessoas e tem margem de erro de 3,2%. Esta é a única pesquisa até agora que mostrou uma ampla vantagem a favor do Petro. As demais pesquisas apresentam um cenário de empate técnico.



Hernández questionou Yanhaas: "A seriedade e credibilidade deste pesquisador foi demonstrada de forma suspeita em 29 de maio. Petro o favoreceu com 2% (do que obteve) e eu fiquei grotescamente em desvantagem com -15,4%".

