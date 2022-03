Colômbia: Gustavo Petro lidera intenção de voto com 9 pontos de vantagem seguido por Federico Gutiérrez

Apoie o 247

247, com ARN - Uma semana depois das eleições legislativas e interpartidárias de três blocos políticos na Colômbia, foi divulgada a primeira pesquisa de intenção de voto, com Gustavo Petro (Pacto Histórico) em primeiro lugar, seguido por Federico Gutiérrez (Seleção pela Colômbia).



O esquerdista Petro tem 32% de intenção de voto, cinco pontos a mais que a última pesquisa de fevereiro, enquanto o direitista Gutiérrez passou de 4% para 23%. Em terceiro lugar estão Sergio Fajardo (Hope Center) e Rodolfo Hernández com 10%. Mais atrás estão Ingrid Betancourt com 3% e Enrique Gómez com 1%.



5% dizem que votariam em branco e 13% afirmaram que não sabiam ou não queriam responder.



O levantamento foi feito pelo Centro Nacional de Consultoria e divulgado neste domingo pela revista Semana. A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de março com 2.143 pessoas em 45 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,1% e o nível de confiança é de 95%.



As eleições presidenciais colombianas serão em 29 de maio.



No domingo, 13 de março, o parlamento foi renovado e três blocos políticos escolheram seus candidatos. Gustavo Petro venceu no Pacto Histórico, Federico Gutiérrez na Seleção da Colômbia e Sergio Fajardo no Centro Esperanza.

Nas eleições legislativas, o PH conseguiu 2.303.847 dos votos válidos (14,14%), seguido pelo Partido Conservador Colombiano (2.213.528 votos, 13,59%) e pelo Partido Liberal Colombiano (2.074.408, 12,74%). O Centro Democrático, partido de direita do atual presidente, Iván Duque, teve uma queda expressiva em relação ao pleito de 2018: ficou em quarto lugar, perdendo metade das cadeiras na Câmara e obtendo 23% votos a menos do que na última eleição. Os números indicam que o PH terá 16 senadores e 25 deputados.

