Colômbia ordena que Juan Guaidó saia do país

TASS - As autoridades colombianas ordenaram que o ex-líder da oposição venezuelana Juan Guaidó, que entrou ilegalmente no país, deixe a Colômbia.

Guaidó também foi proibido de fazer declarações públicas na Colômbia. Ele deve partir de Bogotá para os EUA.

Na segunda-feira (24), Guaidó anunciou que deixou a Venezuela e está atualmente na Colômbia. Ele informou que chegou para uma conferência sobre a crise política venezuelana que ocorre em Bogotá e pretende solicitar reuniões com as delegações internacionais presentes. Depois disso, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia divulgou nota dizendo que Bogotá não convidou o político para o encontro e não espera sua presença. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Leyva, confirmou que Guaidó entrou no país de "maneira imprópria".

