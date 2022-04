Colômbia: Petro lidera corrida presidencial com 43,6%, contra 26,7% de Gutiérrez

Apoie o 247

ARN - Gustavo Petro continua sendo o favorito para vencer o primeiro e o segundo turno das eleições na Colômbia, indicou o levantamento da consultoria Invamer publicado nesta sexta-feira pelo jornal El Espectador.



Petro aparece em primeiro lugar com 43,6% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Medellín conservador Federico Gutiérrez, com 26,7%. Nas posições seguintes aparecem o ex-prefeito de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, com 13,9% de apoio, e o ex-prefeito de Medellín e candidato do centro, Sergio Fajardo, com 6,5%. A posição dos quatro primeiros candidatos na pesquisa Invamer coincide com a das pesquisas do Centro Nacional de Consultoria e do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica.



Esta é a primeira pesquisa Invamer após as eleições de março, nas quais foram eleitos os futuros legisladores e realizadas as primárias dos três principais blocos políticos. Além de concentrar a intenção de votar em um candidato, os resultados das eleições legislativas também geraram mudanças em outros candidatos e influenciaram na formação de alianças. O candidato do partido no poder, Iván Zuluaga, desistiu da disputa e o Centro Democrático apoiou Gutiérrez. O Partido Liberal negociou uma aliança com o Pacto Histórico, mas finalmente decidiu nesta semana apoiar Gutiérrez.

Se comparados os resultados das pesquisas do Invamer antes e depois das primárias, Petro caiu 1 ponto percentual (de 44,6% para 43,6%), Gutiérrez cresceu 18 (de 8,7% antes das primárias para 26,7% agora) e Fajardo perdeu 8,5 (de 15% a 6,5%); Hernández, que não participou das primárias, cresceu menos de 1 ponto (de 13,1% para 13,9%).



Segunda rodada

Dessa forma, Petro venceria as eleições em 29 de maio, mas concorreria com Gutiérrez no segundo turno em 19 de junho.



Sobre a votação, Invamer indica que a vitória também seria do senador, embora a distância entre os dois venha se estreitando desde novembro.



Nesta última pesquisa, Petro aparece com uma intenção de voto de 52,4% no segundo turno, contra 45,2% de Gutiérrez, o que implica uma diferença de 7,2 pontos. Na medição de fevereiro, a vantagem do Petro foi de 22,5 pontos e, em novembro, foi de 31,1.



Se observarmos a evolução da intenção de voto entre novembro e abril dos dois candidatos ao segundo turno, vemos que a de Petro caiu 11,2 pontos percentuais enquanto a de Gutiérrez cresceu 12,7 pontos.

