Colômbia: senador denuncia Iván Duque por intervir na política partidária para prejudicar Gustavo Petro

ARN - O senador da oposição pelo Pólo Democrático da Colômbia Iván Cepeda denunciou o presidente Iván Duque perante a Comissão de Investigação e Acusação da Câmara dos Deputados por pronunciamentos públicos que mostram claramente sua intenção de prejudicar eleitoralmente o candidato de esquerda Gustavo Petro.



A denúncia indica que Duque, para evitar acusações, omitiu a menção explícita de Petro, candidato à coligação do Pacto Histórico. O senador sustenta que quando o presidente se refere aos "3Ps" e ao "P", aponta contra Petro e suas propostas, para "criticá-los, deslegitimá-los e até mentir sobre eles".



Isso implica uma conduta "intencional", segundo Cepeda, pois sabendo que não pode intervir na política partidária, o presidente principal "recorreu a fraudes para tentar fugir de sua responsabilidade, evitando mencionar o nome do candidato".



O senador também denunciou sete prefeitos à Procuradoria Geral da República por fazerem intervenções políticas durante o Congresso Nacional dos Municípios, evento financiado com recursos públicos. Cepeda assegura que, durante a atividade, as autoridades "não só manifestaram sua simpatia pública pelo candidato da coalizão Equipo por Colombia", mas que suas intervenções foram a favor de Federico Gutiérrez.



Petro, senador e ex-prefeito de Bogotá, venceu a eleição interna do Pacto Histórico. Aos 61 anos, é a figura mais importante da esquerda colombiana. Gutiérrez, por sua vez, foi prefeito de Medellín e venceu a eleição interna da coalizão de direita Team for Colombia. “Fico” tem 47 anos e é engenheiro civil.



No domingo, 13 de março, foram realizadas as eleições interpartidárias de três blocos políticos. Nesta instância participaram o Pacto Histórico, a Coalizão Centro Esperanza e a Equipe para a Colômbia. Cada um escolheu seu candidato presidencial para as eleições de 29 de maio. Esses três candidatos serão somados aos sete que já estão na disputa.

