Com a saída de Iván Duque da presidência da Colômbia, "também o crime organizado vai embora", diz vice-presidente do PSUV

O número dois do poder venezuelano alertou sobre supostos planos para que os primeiros 100 dias do governo de Gustavo Petro "sejam um inferno"

ARN - O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e número dois do poderf na Venezuela, Diosdado Cabello, disse nesta segunda-feira (1º) que, com a saída de Iván Duque da presidência da Colômbia, em 7 de agosto, "também a organização criminosa", o "tráfico de drogas" e o "paramilitarismo" dirigidos de Bogotá vão embora.

Ele aplaudiu o encontro entre o chanceler venezuelano, Carlos Faría, e o futuro chanceler colombiano, Álvaro Leyva, onde ambos assinaram um acordo para restabelecer as relações quando Gustavo Petro assumir a presidência.

