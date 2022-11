Congresso colombiano aprova reforma tributária de Gustavo Petro

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados da Colômbia aprovou na quinta-feira (17) o projeto de reforma tributária do presidente Gustavo Petro, que visa garantir recursos para programas sociais e dar estabilidade às finanças públicas. O governo colombiano espera arrecadar cerca de 4 bilhões de dólares em 2023.

Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto de lei deve ser encaminhado ao presidente Gustavo Petro para sanção.

O plano tributário do presidente Gustavo Petro endurece o ônus sobre as pessoas com renda mais alta e a exploração de mineração e petróleo.

O presidente Gustavo Petro afirmou que com essa reforma os mais ricos pagarão mais para financiar os gastos sociais, informa a Telesur.

