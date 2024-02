Coreia do Sul acena para Cuba e reforça relações diplomáticas com a ilha caribenha

Apoie o 247

Reuters - A Coreia do Sul estabeleceu relações diplomáticas com Cuba, uma das aliadas da Coreia do Norte da época da Guerra Fria, disse o Ministério de Relações Exteriores sul-coreano nesta quarta-feira (14).

Com seus representantes na ONU trocando cartas em Nova York, os dois países concordaram em abrir relações diplomáticas no nível de embaixadores, afirmou o ministério em um comunicado. Cuba continua mantendo relações próximas com a Coreia do Norte, estabelecidas em 1960.

A ideologia socialista e a hostilidade com os Estados Unidos que compartilham ajudaram a unir os dois países. Cuba tem uma embaixada em Pyongyang. O líder norte-coreano, Kim Jong Un, chamou o falecido líder cubano Fidel Castro de um “camarada de armas”, segundo a imprensa estatal norte-coreana.

A Coreia do Norte respeitou três dias de luto oficial em 2016 quando Castro morreu aos 90 anos.

Os novos laços diplomáticos entre Seul e Havana marcam uma “virada importante” para a Coreia do Sul em suas tentativas de fortalecer sua diplomacia na América Latina, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em seu comunicado.

