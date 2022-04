Costa Rica elege novo presidente

Rodrigo Chaves, do Partido Social Democrata do Progresso, é eleito presidente da Costa Rica edit

247 - O candidato do Partido Social Democrata do Progresso, Rodrigo Chaves, foi eleito novo presidente da Costa Rica depois de disputar neste domingo o segundo turno contra o liberal José María Figueres.

De acordo com os resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 95,93% dos votos apurados, Chaves obteve 999.382 (52,86%), enquanto Figueres obteve 891.403 votos (47,14%).

A abstenção foi de 42,86 por cento.

Após a divulgação dos resultados, Chaves elogiou o candidato Figueres pelo reconhecimento dos resultados e o convidou a trabalharem juntos no novo governo: "Envio meus agradecimentos a José María Figueres e a todas as pessoas que votaram nele e peço que trabalhemos juntos para tornar possível o milagre costarriquenho, o melhor ainda está por vir", acrescentou.

"Estamos entre as melhores democracias do mundo (...) entendo o mandato de honrar minha liderança com transparência, eficiência e austeridade, mas também com solidariedade com as pessoas mais vulneráveis ​​do nosso país", disse o presidente eleito.

"Recebo humildemente esta decisão do povo costarriquenho, este resultado não é uma medalha, mas uma enorme responsabilidade de desafios e dificuldades que todos nós vamos resolver", disse o presidente eleito.

Figueres reconheceu sua derrota e agradeceu ao TSE por seu trabalho: "Ainda acho que a Costa Rica está passando por uma crise profunda e nosso país está em estado de emergência, temos toda a atitude para resgatar a Costa Rica e seguir em frente", disse.

As informações são da Telesul.

