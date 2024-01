Crise carcerária faz presidente do Equador declarar estado de emergência (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta segunda-feira (8) mais um estado de emergência que concede permissão às Forças Armadas para intervir nas prisões do país latino-americano após a fuga de um líder criminoso e alguns motins.

O objetivo desse estado de emergência é, segundo o chefe do executivo equatoriano, "recuperar o controle dos centros de privação de liberdade que foram perdidos nos últimos anos", afirmou o mandatário, que está no cargo há menos de dois meses.

continua após o anúncio

"Acabou o tempo em que os condenados por tráfico de drogas, assassinato contratado e crime organizado ditavam ao governo em exercício o que fazer", alertou Daniel Noboa, que durante sua campanha prometeu ações concretas para acabar com a insegurança vigente na nação, que se manifestou até mesmo nas eleições presidenciais, resultando no assassinato de um candidato. >>> LEIA TAMBÉM: Prisões que o governo do Equador construirá serão iguais às de El Salvador, diz Daniel Noboa

Ante la situación de seguridad que vive el país, el presidente @DanielNoboaOk toma acciones concretas para respaldar a las Fuerzas Armadas durante el proceso de intervención y control de cárceles.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/SUCR5aEFZl continua após o anúncio January 8, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: