Cristina Kirchner se defende de acusações do Ministério Público e diz que "sentença já está escrita"

ARD - A vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández , fez uma extensa declaração de seu gabinete no parlamento para responder ao pedido do Ministério Público que pedia 12 anos de prisão contra ela por uma causa relacionada à adjudicação de contratos de obras públicas. O caso "está armado" e os promotores não leem as provas que coletam, disse ele.

Fernández fez essa intervenção depois que o Tribunal Federal Oral 2 rejeitou seu pedido de ampliação de sua declaração no julgamento contra ele. "Não tive permissão para televisionar a declaração preliminar. Não deveria ter me surpreendido, porque a sentença já estava escrita", disse Fernandez na terça-feira ao fazer sua defesa, que intitulou: "Direito de defesa. Causa rodoviária".

Este caso investiga os contratos de obras públicas dos governos de Néstor Kirchner e Cristina Fernández, que vão de 2003 a 2015.

No início de sua mensagem, Fernández expressou que gostaria de falar no tribunal hoje, terça-feira, e assegurou que desde 2019 a "causa está armada". "Além de mentirosos e ficções, os promotores não trabalham nem leem as provas que coletam ", disse. "Há uma campanha política e midiática feroz", acrescentou.

"O julgamento começa com essa construção, com essa ficção de rotas desfeitas, superfaturamento. Não foram acusações, foi um roteiro, falso e muito ruim", disse, referindo-se aos promotores Diego Luciani e Sergio Mola.

Em outra parte de seu discurso, ele se referiu às conversas registradas no caso entre o ex-secretário de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimento ilícito, e o empresário Nicolás Caputo, próximo ao ex-presidente Mauricio Macri. "O secretário de obras públicas se reuniria para jantar, com Nicky Caputo e empreiteiros de obras públicas, mas eu sou o chefe da associação ilícita. Os promotores Luciani e Mola não perceberam que Nicky Caputo fazia parte da associação ilícita da qual sou a cabeça?", ressaltou.

“Os militares não estão mais lá, existe o partido judiciário . Aqui eles vão um passo além: quem rouba no país está protegido”, disse o vice-presidente e criticou o governo de Mauricio Macri (2015-2019).

Sobre a decisão da promotoria, ela comentou: "Eles nos pedem 12 anos para cada um dos 12 anos dos melhores governos que a Argentina teve " (referindo-se a ela e seu marido, Néstor Kirchner), e acrescentou que este não é um julgamento contra ele, mas "é um julgamento do peronismo, este é um julgamento dos governos nacionais e populares; este é (um julgamento) aqueles de nós que lutam por memória, verdade, justiça, salário, pensões, independência, obras públicas, que foi uma administração formidável pelo governo".

"Eles vêm pelo salário dos trabalhadores, pelos direitos conquistados pelo povo, pelos aposentados. Eles buscam vingança, não justiça ."

Pedido de condenação

Além do pedido de 12 anos de prisão para a vice-presidente, os promotores solicitaram sua inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos; uma pena de 12 anos para o empresário próximo ao kirchnerismo Lázaro Báez, e uma pena de 10 anos para o ex-secretário de Obras Públicas José López.

“Hoje, mais do que nunca, a sociedade exige justiça e vocês, senhores juízes, estão encarregados de dar a cada um o que corresponde. Uma sentença exemplar pode ser o primeiro passo para restaurar a confiança da sociedade nas instituições”, disse o promotor Luciani durante suas alegações orais.

Fernández está sendo processado pelos supostos crimes de associação ilícita e fraude em detrimento da administração pública por supostas irregularidades na adjudicação de 51 obras em Santa Cruz a empresas pertencentes ao empresário próximo ao kirchnerismo, Lázaro Báez. Segundo a promotoria, está "certificado" que "uma associação ilícita" operou durante os governos Kirchner e Fernández, que, liderada por "aqueles que serviram como chefes de Estado", se tornou "uma das formas mais extraordinárias de corrupção" que foi visto no país.

O apoio de Dilma Rousseff e Evo Morales

O vice-presidente recebeu apoio de fora do país. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, expressou sua solidariedade com Fernández e a descreveu como vítima de "perseguição política e midiática".

"Expresso minha mais incondicional solidariedade ao vice-presidente da Argentina e presidente do Senado daquele país irmão. Cristina (Fernández) Kirckner é vítima de um novo ato brutal de 'lawfare', de perseguição política", publicou Dilma Rousseff e acrescentou que "até hoje, tantos anos depois, nenhum tribunal do país considerou válida qualquer acusação contra Cristina.

“Trata-se de pura perseguição política e midiática. É o método que a extrema direita adotou no continente para isolar os líderes que vivem no coração do povo”. "Receba meu apoio e carinho, companheira Cristina Kirchner. O povo argentino e o povo latino-americano estarão ao seu lado e espero que a Suprema Corte de seu país não aceite um caso tão escandaloso de abuso judicial."

Por sua vez, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales , também falou sobre o assunto nesta segunda-feira através do Twitter: "Como havíamos avisado, a irmã Cristina Fernández de Kirchner é vítima de um ataque inclemente de 'lawfare', ou guerra política que usa a justiça como arma, para desativá-la. Repudiamos as ações dos promotores que imitam o juiz Moro. Força irmã Cristina!"

