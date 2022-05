Cuba considera que medidas de flexibilização dos EUA são "positivas", mas "de alcance limitado"

Apoie o 247

ARN - O governo cubano considerou que as medidas anunciadas esta segunda-feira (16) pelos Estados Unidos, que vão restabelecer os voos para a ilha e suspender o limite de 1.000 dólares por trimestre em remessas, são "positivas", mas de "alcance muito limitado".

Isso foi expresso pelo Ministério das Relações Exteriores de Cuba em um comunicado detalhando que as medidas incluirão questões relacionadas a vistos, migração regular, voos às províncias, remessas e ajustes na regulamentação das transações com o setor "não estatal".

“É possível identificar algumas das promessas do presidente Biden durante a campanha eleitoral de 2020 para aliviar as decisões desumanas tomadas pelo governo do presidente (Donald) Trump, que apertou o bloqueio a níveis sem precedentes e a política de 'pressão máxima' desde então aplicada contra nosso país", disse o comunicado.

Cuba considera que os anúncios do Executivo norte-americano "não modificam em nada o bloqueio" ao seu país, nem eliminam as principais medidas econômicas tomadas por Trump.

“Isso não reverte a inclusão arbitrária e fraudulenta de Cuba na lista do Departamento de Estado de países supostamente patrocinadores do terrorismo, uma das principais causas das dificuldades que Cuba encontra para suas transações comerciais e financeiras em muitas partes do mundo. ”, diz o texto.

Para o governo liderado por Miguel Díaz-Canel, este é "um passo limitado na direção certa" que responde "à denúncia do povo e do governo cubanos".

“Esta tem sido uma demanda da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e de quase todos os Estados membros das Nações Unidas, expressa no voto esmagador contra o bloqueio. São apenas demandas que foram ignoradas pelo governo dos Estados Unidos com um custo muito alto para nossa população”, diz.

Além disso, o governo cubano garante que está "disposto" a "iniciar um diálogo respeitoso em pé de igualdade" com os Estados Unidos.

As recentes medidas dos Estados Unidos foram comunicadas pelo Departamento de Estado e pelo porta-voz da pasta, Ned Price, que disse que, com elas, procuram mostrar apoio ao povo cubano e dar-lhe ferramentas para alcançar uma "vida livre" fora da "opressão" do governo de seu país e ajudá-los a buscar melhores oportunidades econômicas.

"Com essas ações pretendemos apoiar as aspirações de liberdade e maiores oportunidades econômicas dos cubanos para que possam levar uma vida bem-sucedida em casa. Continuamos pedindo ao governo cubano que liberte imediatamente os presos políticos, respeite as liberdades fundamentais do povo e isso permite que eles determinem seu próprio futuro", disse Price em comunicado oficial.

Até agora, as companhias aéreas dos EUA só podiam voar para Havana, deixando os cubano-americanos com poucas opções para visitar parentes em outras partes da ilha.

Leia a íntegra da nota do Ministério das Relações Exteriores de Cuba.

"Um passo limitado na direção certa"

Havana, 16 de maio de 2022. Hoje, o governo dos Estados Unidos anunciou várias medidas, positivas, mas de alcance muito limitado, em relação a Cuba em termos de vistos, migração regular, voos para as províncias, remessas e ajustes na regulamentação das transações com o setor não estatal.

Por sua natureza, é possível identificar algumas das promessas feitas pelo presidente Biden durante a campanha eleitoral de 2020 para aliviar decisões desumanas tomadas pelo governo Trump, que apertou o bloqueio a níveis sem precedentes e a política de “pressão máxima” desde então contra o nosso país.

Os anúncios não modificam de forma alguma o bloqueio, nem as principais medidas de cerco econômico adotadas por Trump, como a listagem de entidades que estão sujeitas a medidas coercitivas adicionais, nem eliminam as proibições de viagem de americanos.

Não reverte a inclusão arbitrária e fraudulenta de Cuba na lista do Departamento de Estado de países supostamente patrocinadores do terrorismo, uma das principais causas das dificuldades que Cuba encontra para suas transações comerciais e financeiras em muitas partes do mundo.

É, no entanto, um passo limitado na direção certa, uma resposta à denúncia do povo e do governo cubano. Também atende aos apelos da sociedade americana e dos cubanos residentes naquele país. Essa tem sido uma demanda da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e de quase todos os Estados membros das Nações Unidas, expressa no voto esmagador contra o bloqueio. São demandas justas que foram ignoradas pelo governo dos Estados Unidos com um custo muito alto para nossa população.

Desde 2019, o bloqueio tem sido extremamente intensificado, aproveitando oportunamente o contexto da pandemia de Covid 19, a crise internacional e a consequente depressão econômica. Sem exagero, as consequências deste cerco podem ser descritas como devastadoras. O aumento da migração é prova disso.

Ao dar esses passos limitados, o Departamento de Estado usa uma linguagem abertamente hostil, acompanhada de calúnias tradicionais e novas falácias que se tornaram moda nos últimos meses, demonstrando que os objetivos da política dos Estados Unidos contra Cuba não mudaram, nem suas principais ferramentas.

Para conhecer o real alcance deste anúncio, devemos aguardar a publicação dos regulamentos que os implementam.

O Governo de Cuba reitera sua disposição de iniciar um diálogo respeitoso em pé de igualdade com o Governo dos Estados Unidos, com base na Carta das Nações Unidas, sem interferência nos assuntos internos e com pleno respeito pela independência e soberania".

